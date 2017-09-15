Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков. Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи с сербской "Црвеной Звездой" (1:2) в Лиге Европы.
По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.
– Да, информацию о дисквалификации подтверждаем, – говорим генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию. (Сергей ЕГОРОВ)
Gordon
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, дурак ты, вот и всё. Впрочем, не удивительно, с таким-то ником ) Пропустит он то, что положено пропустить по регламенту. Просто. Но, увы, не для всех :) Да, русский язык подучи. Не ослишИлся он...
14:36
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Я не ослышился???? ""пропустит ОДИН евро--матч""???? А в каком веке такое счастье для говядины краснодарско--магнитной наступит?????
14:24
Инквизитор 2013-9
Федотка молодец! Держись Суходрищев, не колись!
14:17
новоминская
ещё что придумают?
14:08