Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков. Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи с сербской "Црвеной Звездой" (1:2) в Лиге Европы.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

– Да, информацию о дисквалификации подтверждаем, – говорим генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию. (Сергей ЕГОРОВ)