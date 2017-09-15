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14:00 | Футбол — Лига Европы

Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков. Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи с сербской "Црвеной Звездой" (1:2) в Лиге Европы.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

– Да, информацию о дисквалификации подтверждаем, – говорим генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Gordon

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, дурак ты, вот и всё. Впрочем, не удивительно, с таким-то ником ) Пропустит он то, что положено пропустить по регламенту. Просто. Но, увы, не для всех :) Да, русский язык подучи. Не ослишИлся он...

14:36

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Я не ослышился???? ""пропустит ОДИН евро--матч""???? А в каком веке такое счастье для говядины краснодарско--магнитной наступит?????

14:24

Инквизитор 2013-9

Федотка молодец! Держись Суходрищев, не колись!

14:17

новоминская

ещё что придумают?

14:08