Смольников и Кузяев не вошли в стартовый состав "Зенита" на матч против "Славии"

"Зенит" назвал стартовый состав на матч второго тура группового турнира Лиги Европы против "Славии". С капитанской повязкой сине-бело-голубых на поле выведет Александр Анюков. В запасе команды остались Игорь Смольников и Далер Кузяев.

"Зенит": Лунев, Анюков (к), Иванович, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Смольников, Мевля, Кузяев, Шатов, Заболотный, Кокорин.

"Славия": Коларж, Коуфал, Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Борил, Гушбауэр, Сучек (к), Стох, Траоре, Змргаль, Матусек.

Запасные: Вантруба, Коварж, Зелены, Дели, Бэлуцэ, Фрыдрых, Валента.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)

Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов​ в интервью "СЭ" раскритиковал Смольникова и Кузяева за игру с "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.