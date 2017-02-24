21:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

СМИ высоко оценивают вероятность столкновений фанатов "Ростова" и "МЮ"

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Вероятность столкновений между фанатами "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" оценивается очень высоко, сообщает АР. По данным источника, противостояние между болельщиками может перерасти в драки и потасовки во время игр 1/8 финала Лиги Европы между этими командами.

 
Как мир отреагирует на фильм BBC?"Армия хулиганов России": миф или реальность?

Утверждается, будто фанатские группы "МЮ" и "Ростова" являются одними из наиболее жестких среди всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Источник напоминает о столкновениях английских и российских фанатов в Марселе во время Euro-2016.

Отметим, что неделю назад ВВС выпустила документальный фильм "Армия хулиганов России" об активных российских болельщиках и их агрессии.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

На англичашек нужно послать ракету. Они достали! Просто без дела об агрессии говорят.

22:21

rotor

Не будет никаких столкновений. Будет классный футбол. Я думаю, что Ман. Юнайтед и его фанов в России уважают на порядок больше нежели Ман. Сити.

22:14

ЗЮК

Posidelov87,дебил гордится дебилами.

21:54

Posidelov87

могут и не приезжать, наши пацаны их накроют быстро, и колеками сделают.

21:52

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