СМИ высоко оценивают вероятность столкновений фанатов "Ростова" и "МЮ"

Вероятность столкновений между фанатами "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" оценивается очень высоко, сообщает АР. По данным источника, противостояние между болельщиками может перерасти в драки и потасовки во время игр 1/8 финала Лиги Европы между этими командами.

Утверждается, будто фанатские группы "МЮ" и "Ростова" являются одними из наиболее жестких среди всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Источник напоминает о столкновениях английских и российских фанатов в Марселе во время Euro-2016.

Отметим, что неделю назад ВВС выпустила документальный фильм "Армия хулиганов России" об активных российских болельщиках и их агрессии.