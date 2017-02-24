СМИ высоко оценивают вероятность столкновений фанатов "Ростова" и "МЮ"

Вероятность столкновений между фанатами "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" оценивается очень высоко, сообщает АР. По данным источника, противостояние между болельщиками может перерасти в драки и потасовки во время игр 1/8 финала Лиги Европы между этими командами.
Утверждается, будто фанатские группы "МЮ" и "Ростова" являются одними из наиболее жестких среди всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Источник напоминает о столкновениях английских и российских фанатов в Марселе во время Euro-2016.
Отметим, что неделю назад ВВС выпустила документальный фильм "Армия хулиганов России" об активных российских болельщиках и их агрессии.
баламошка
На англичашек нужно послать ракету. Они достали! Просто без дела об агрессии говорят.
22:21
rotor
Не будет никаких столкновений. Будет классный футбол. Я думаю, что Ман. Юнайтед и его фанов в России уважают на порядок больше нежели Ман. Сити.
22:14
ЗЮК
Posidelov87,дебил гордится дебилами.
21:54
Posidelov87
могут и не приезжать, наши пацаны их накроют быстро, и колеками сделают.
21:52