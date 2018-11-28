19:41 | Футбол — Лига Европы

СМИ: "Ворскла" сыграет с "Арсеналом" в Киеве, матч может пройти при пустых трибунах

Обсудить
1

Матч группового турнира Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" все же состоится в Киеве, а не в Полтаве. Об этом сообщают украинские СМИ.

О том, что "Ворскла" отправится в Киев на матч с "Арсеналом" сообщил в своем Фейсбуке полтавский журналист Станислав Майзус.

Также сайт Sport.ua информирует, что матч пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Издание сообщает, что клуб протестовал против переноса игры и приводили аргумент, что ее его организацию в Киеве "Ворскле" придется потратить серьезные деньги. По этому поводу в штаб-квартире УЕФА прошло экстренное заседание. На котором и было окончательно решено, что матч "Ворскла" - "Арсенал" все же состоится в Киеве, на "Олимпийском". По неподтвержденной информации, в УЕФА согласились покрыть часть непредусмотренных финансовых расходов полтавского клуба при организации матча в столице Украины.

При этом сайт "Полтавщина спорт" указывает, что матч может пройти без зрителей. Это связано с тем, что УЕФА и администрация стадиона не готовы взять на себя ответственность за безопасность. "Ворскла" настаивает, чтобы игра все же прошла со зрителями.

Игра должна начаться 29 ноября в 20.55 по московскому времени.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.

Дополнительная информация

https://sport.ua/news/416580-vorskla-arsenal-vse-taki-v-kieve?fbclid=IwAR1WwWsNK9gOn1jjJJx-QqpICYjYmSPUZ4TQqODSiYhS3LeSLMLpsy14mRg

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...