СМИ: "Ворскла" сыграет с "Арсеналом" в Киеве, матч может пройти при пустых трибунах

Матч группового турнира Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" все же состоится в Киеве, а не в Полтаве. Об этом сообщают украинские СМИ.

О том, что "Ворскла" отправится в Киев на матч с "Арсеналом" сообщил в своем Фейсбуке полтавский журналист Станислав Майзус.

Также сайт Sport.ua информирует, что матч пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Издание сообщает, что клуб протестовал против переноса игры и приводили аргумент, что ее его организацию в Киеве "Ворскле" придется потратить серьезные деньги. По этому поводу в штаб-квартире УЕФА прошло экстренное заседание. На котором и было окончательно решено, что матч "Ворскла" - "Арсенал" все же состоится в Киеве, на "Олимпийском". По неподтвержденной информации, в УЕФА согласились покрыть часть непредусмотренных финансовых расходов полтавского клуба при организации матча в столице Украины.

При этом сайт "Полтавщина спорт" указывает, что матч может пройти без зрителей. Это связано с тем, что УЕФА и администрация стадиона не готовы взять на себя ответственность за безопасность. "Ворскла" настаивает, чтобы игра все же прошла со зрителями.

Игра должна начаться 29 ноября в 20.55 по московскому времени.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.