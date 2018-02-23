СМИ: "Валенсия" просмотрела Промеса в матче с "Атлетиком"

"Валенсия" заинтересована в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Как сообщает Marca, представители "летучих мышей" просматривали голландца на матче красно-белых с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна 26-летний Промес мог оказаться в "Саутгемптоне". По информации СМИ, "святые" предлагали за форварда 25 миллионов фунтов.

Промес провел в текущем сезоне 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и сделал 10 голевых передач.