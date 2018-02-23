СМИ: "Валенсия" просмотрела Промеса в матче с "Атлетиком"

"Валенсия" заинтересована в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Как сообщает Marca, представители "летучих мышей" просматривали голландца на матче красно-белых с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что во время зимнего трансферного окна 26-летний Промес мог оказаться в "Саутгемптоне". По информации СМИ, "святые" предлагали за форварда 25 миллионов фунтов.
Промес провел в текущем сезоне 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и сделал 10 голевых передач.
Сибирь_Новосибирск
Ключевое слово: Просмотрела. Я его тоже в двух матчах почти не видел
16:43 23 февраля
allehandro
ВАЛЕНСИЯ" ПРОСМОТРЕЛА ПРОМЕСА И НИЧЕГО НЕ УВИДЕЛА
16:33 23 февраля
Revelator78
Его нужно срочно отдавать, куда угодно. В СОГАЗЕ он больше нормально играть не будет. В Европе тоже, если не уедет хотя бы этим летом.
15:59 23 февраля
devoted
Болельщики спартака могут быть довольны - Промес после этой еврокомпании точно никуда не уедет.
15:29 23 февраля
А я за
Хватит уже пиарить Промеса,для нашего он чемпионата ,пускай радуется и не дергается )
15:20 23 февраля
anhora
Да пусть забирают. Всё равно уже толку никакого от него.
15:17 23 февраля
Бармалей3000
Может Гарая у Валенсии возьмем!!!
14:59 23 февраля
Бармалей3000
Валенсия - смешно, это Спартак у Вас будет просматривать игроков!!!
14:59 23 февраля