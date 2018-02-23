14:53 23 февраля | Футбол — Лига Европы

СМИ: "Валенсия" просмотрела Промеса в матче с "Атлетиком"

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"Валенсия" заинтересована в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса. Как сообщает Marca, представители "летучих мышей" просматривали голландца на матче красно-белых с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна 26-летний Промес мог оказаться в "Саутгемптоне". По информации СМИ, "святые" предлагали за форварда 25 миллионов фунтов.

Промес провел в текущем сезоне 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и сделал 10 голевых передач.

 
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Сибирь_Новосибирск

Ключевое слово: Просмотрела. Я его тоже в двух матчах почти не видел

16:43 23 февраля

allehandro

ВАЛЕНСИЯ" ПРОСМОТРЕЛА ПРОМЕСА И НИЧЕГО НЕ УВИДЕЛА

16:33 23 февраля

Revelator78

Его нужно срочно отдавать, куда угодно. В СОГАЗЕ он больше нормально играть не будет. В Европе тоже, если не уедет хотя бы этим летом.

15:59 23 февраля

devoted

Болельщики спартака могут быть довольны - Промес после этой еврокомпании точно никуда не уедет.

15:29 23 февраля

А я за

Хватит уже пиарить Промеса,для нашего он чемпионата ,пускай радуется и не дергается )

15:20 23 февраля

anhora

Да пусть забирают. Всё равно уже толку никакого от него.

15:17 23 февраля

Бармалей3000

Может Гарая у Валенсии возьмем!!!

14:59 23 февраля

Бармалей3000

Валенсия - смешно, это Спартак у Вас будет просматривать игроков!!!

14:59 23 февраля

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