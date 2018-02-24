СМИ: в УЕФА считают, что могут рассмотреть дело о беспорядках перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает, что организация имеет право рассмотреть дело о столкновении фанатов "Атлетика" и "Спартака" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, утверждает IUSPORT. В результате стычек пострадали четыре российских болельщика, один из сотрудников правоохранительных органов скончался.
По информации источника, международная организация акцентирует внимание на том, что беспорядки имели место в окрестностях стадиона "Сан-Мамес", на котором прошла игра. В соответствии с действующим дисциплинарным регламентом УЕФА ассоциации и клубы несут ответственность только за происходящее внутри и вокруг стадиона – до, во время и после матча. Несмотря на это, в организации считают, что инцидент перед игрой подпадает под статью №16 дисциплинарного регламента.
Отмечается, что помимо координаторов по безопасности, разбирательством этого дела займется специально назначенный информатор. Ему предстоит изучить все данные, которые предоставит испанская полиция. В ближайшие 10-15 дней союз определится с тем, какие меры необходимо принять. Несмотря на это, клубу из Бильбао не грозит отстранение от участия в Лиге Европы. Санкции в отношении "Спартака" будут перенесены на следующий сезон, поскольку в этом команда завершила свое выступление.
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баламошка
kutuzo zdes/////////Бугага)) Бакланы в честь 23 февраля назначили Ретузу фельдмаршалом)
17:42 24 февраля
Platinum1991
Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Сначала в испанской прессе, как по заказу, появились выдуманные "страшилки" о российских болельщиках и болельщиках "Спартака". Потом российскими НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМИ были организованы марши местных радикальных УЛЬТРАПРАВЫХ группировок. Полиция Бильбао показательно ВИРТУАЛЬНО, якобы принимала усиленные меры безопасности, хотя, на самом деле, местная полиция ХАЛАТНО бездействовала и не препятствовала провокациям испанских УЛЬТРАС против российских болельщиков. СРАЗУ было очевидно, и это очень бросалось в глаза, что будут провокации и что они были ЗАРАНЕЕ кем-то умело спланированы и организованы. По прошествии двух дней после матча, некоторые испанские СМИ написали что беспорядки между "Спартаком" и испанским "Атлетиком" спровоцировали радикальные фанаты баскской команды, которые придерживаются крайне левых националистических взглядов и поддерживали действия членов баскской террористической организации ЭТА. В профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, членом которого был скончавшийся от сердечного приступа полицейский - заявили что - "Причиной всех драк стали радикалы из Herri Norte, они спровоцировали все инциденты". По данным полицейского профсоюза, именно левые радикальные фанаты "Атлетика" начали бросать дымовые шашки, петарды и различные предметы в сторону болельщиков московской команды. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, дымовые шашки, бутылки с бензином, петарды. Они все были басками, которые вышли на охоту на русских. Они пошли на охоту на русских, и шли на них вооруженными, бросая в них всё, что заранее приготовили для нападения, не обращая внимания, что на улице, в это время, были семьи, пожилые люди, женщины и дети". Профсоюз полицейских также возлагает ответственность на руководство службы безопасности Страны басков, которое, по их мнению, не смогло обеспечить безопасное проведение матча и не может обеспечить нормальные условия работы представителям сил правопорядка. А скончавшийся полицейский к моменту трагедии работал 13 часов. Причину смерти полицейского будут расследовать и затем сообщат результаты.
17:38 24 февраля
kutuzo zdes
эту хунту под названием спортивное общество спартак ещё в 42 году надо было разогнать, когда братаны-основатели призывали учить немецкий язык
17:37 24 февраля
баламошка
Ни фига вы не можете.
17:07 24 февраля