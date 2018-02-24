СМИ: в УЕФА считают, что могут рассмотреть дело о беспорядках перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает, что организация имеет право рассмотреть дело о столкновении фанатов "Атлетика" и "Спартака" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, утверждает IUSPORT. В результате стычек пострадали четыре российских болельщика, один из сотрудников правоохранительных органов скончался.

По информации источника, международная организация акцентирует внимание на том, что беспорядки имели место в окрестностях стадиона "Сан-Мамес", на котором прошла игра. В соответствии с действующим дисциплинарным регламентом УЕФА ассоциации и клубы несут ответственность только за происходящее внутри и вокруг стадиона – до, во время и после матча. Несмотря на это, в организации считают, что инцидент перед игрой подпадает под статью №16 дисциплинарного регламента.

Отмечается, что помимо координаторов по безопасности, разбирательством этого дела займется специально назначенный информатор. Ему предстоит изучить все данные, которые предоставит испанская полиция. В ближайшие 10-15 дней союз определится с тем, какие меры необходимо принять. Несмотря на это, клубу из Бильбао не грозит отстранение от участия в Лиге Европы. Санкции в отношении "Спартака" будут перенесены на следующий сезон, поскольку в этом команда завершила свое выступление.

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