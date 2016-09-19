14:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

СМИ: УЕФА оштрафовал "Спартак" более чем на миллион евро

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УЕФА принял решение наложить на "Спартак" штраф в размере 1 350 000 швейцарских франков (1 230 000 евро), утверждает Life. Таким образом, Союз европейских футбольных ассоциаций "заморозил" часть будущих выплат красно-белым за участие в Лиге Европы-2016/17 (в этом сезоне "Спартак" заработал 220 000 евро).

В то же время сумма штрафа может вырасти, если москвичи вовремя не погасят задолженность.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - АЕК - 0:1. Болельщики красно-белых вновь получили порцию негатива от любимой команды.Проклятый "Спартак"

Как утверждает источник, причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей второго по значимости европейского турнира. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче несогласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер либо о размещении "картинки" на стороннем ресурсе.

Напомним, спартаковцы не смогли преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги Европы-2016/17, уступив по сумме двух встречи кипрскому АЕК (1:1, 0:1). В результате из-за вылета из еврокубка был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев, а на его место пришел итальянец Массимо Каррера.

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Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2016/17?
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КОММЕНТАРИИ (10)
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lordblack

Сколько убогих обрадовалось сей вести! Такие же убогие вчера голосовали на 3/4 от мест в "парламенте".

16:00

Kairat Alimovich

Уефа красавчики! ушатали и унизили свиней по самые гланды! легко! красиво! унизительно!)

15:55

tryam

надо было на 2 за слив еврокубков

15:54

AlexCS4

Блудный Свин . Жесть... опять позор для России ((( =============================== Причем тут Россия, если кто-то в свинарнике решил сделать небольшой гешефт и попался?

15:49

AlexCS4

Скорее всего, речь идет о размещении на матче несогласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер либо о размещении "картинки" на стороннем ресурсе. ================= Чотам, Федун уволит кого-нибудь за этот косяк? Или Арнольдычу пофиг: лям туда, лям сюда... Дескать, каждый ошибиться может...

15:48

Блудный Свин .

Жесть... опять позор для России (((

15:47

Ю.Ю.

Jearom _________________ По всей видимости речь о домашнем матче Спартака, посему ни АЕК, ни кто-то другой, к этому отношения иметь не могут.

15:40

Гаттузо зол!

Если так, то для Спама это был оооооочень выгодный коммерческий турнир. Теперь на икру точно хватит.

15:39

shpasic

ой, оказывается Спартак в еврокубках играл!

15:37

Jearom

пардон, а причем тут Спартак? почему не АЕК? или вообще кто угодно? Пахнет" жареным".

15:14

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