СМИ: УЕФА оштрафовал "Спартак" более чем на миллион евро

УЕФА принял решение наложить на "Спартак" штраф в размере 1 350 000 швейцарских франков (1 230 000 евро), утверждает Life. Таким образом, Союз европейских футбольных ассоциаций "заморозил" часть будущих выплат красно-белым за участие в Лиге Европы-2016/17 (в этом сезоне "Спартак" заработал 220 000 евро).
В то же время сумма штрафа может вырасти, если москвичи вовремя не погасят задолженность.
Как утверждает источник, причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей второго по значимости европейского турнира. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче несогласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер либо о размещении "картинки" на стороннем ресурсе.
Напомним, спартаковцы не смогли преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги Европы-2016/17, уступив по сумме двух встречи кипрскому АЕК (1:1, 0:1). В результате из-за вылета из еврокубка был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев, а на его место пришел итальянец Массимо Каррера.
lordblack
Сколько убогих обрадовалось сей вести! Такие же убогие вчера голосовали на 3/4 от мест в "парламенте".
16:00
Kairat Alimovich
Уефа красавчики! ушатали и унизили свиней по самые гланды! легко! красиво! унизительно!)
15:55
tryam
надо было на 2 за слив еврокубков
15:54
AlexCS4
Блудный Свин . Жесть... опять позор для России ((( =============================== Причем тут Россия, если кто-то в свинарнике решил сделать небольшой гешефт и попался?
15:49
AlexCS4
Скорее всего, речь идет о размещении на матче несогласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер либо о размещении "картинки" на стороннем ресурсе. ================= Чотам, Федун уволит кого-нибудь за этот косяк? Или Арнольдычу пофиг: лям туда, лям сюда... Дескать, каждый ошибиться может...
15:48
Блудный Свин .
Жесть... опять позор для России (((
15:47
Ю.Ю.
Jearom _________________ По всей видимости речь о домашнем матче Спартака, посему ни АЕК, ни кто-то другой, к этому отношения иметь не могут.
15:40
Гаттузо зол!
Если так, то для Спама это был оооооочень выгодный коммерческий турнир. Теперь на икру точно хватит.
15:39
shpasic
ой, оказывается Спартак в еврокубках играл!
15:37
Jearom
пардон, а причем тут Спартак? почему не АЕК? или вообще кто угодно? Пахнет" жареным".
15:14