СМИ: УЕФА оштрафовал "Спартак" более чем на миллион евро

УЕФА принял решение наложить на "Спартак" штраф в размере 1 350 000 швейцарских франков (1 230 000 евро), утверждает Life. Таким образом, Союз европейских футбольных ассоциаций "заморозил" часть будущих выплат красно-белым за участие в Лиге Европы-2016/17 (в этом сезоне "Спартак" заработал 220 000 евро).

В то же время сумма штрафа может вырасти, если москвичи вовремя не погасят задолженность.

Как утверждает источник, причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей второго по значимости европейского турнира. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче несогласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер либо о размещении "картинки" на стороннем ресурсе.

Напомним, спартаковцы не смогли преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги Европы-2016/17, уступив по сумме двух встречи кипрскому АЕК (1:1, 0:1). В результате из-за вылета из еврокубка был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев, а на его место пришел итальянец Массимо Каррера.