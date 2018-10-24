10:39 | Футбол — Лига Европы

СМИ: полиция Глазго усилит меры безопасности перед матчем "Рейнджерс" - "Спартак"

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Полиция Шотландии усилит меры безопасности на матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Спартаком", сообщает Daily Record. 

По данным издания, полиция считает предстоящую игру наиболее рискованной на "Айброксе" в текущем сезоне. Обычно на еврокубковых матчах "Рейнджерс" безопасность обеспечивают около 100 сотрудников. В этот раз порядок на игре будут поддерживать 250-300 полицейских в дополнение к тем, кто обычно присутствует на арене и за ее пределами.

По данным Daily Record, на встрече ожидается около 1000 болельщиков "Спартака". 

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