СМИ: полиция Глазго усилит меры безопасности перед матчем "Рейнджерс" - "Спартак"

Полиция Шотландии усилит меры безопасности на матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Спартаком", сообщает Daily Record.

По данным издания, полиция считает предстоящую игру наиболее рискованной на "Айброксе" в текущем сезоне. Обычно на еврокубковых матчах "Рейнджерс" безопасность обеспечивают около 100 сотрудников. В этот раз порядок на игре будут поддерживать 250-300 полицейских в дополнение к тем, кто обычно присутствует на арене и за ее пределами.

По данным Daily Record, на встрече ожидается около 1000 болельщиков "Спартака".