СМИ: "Милан" считает несправедливым отстранение от еврокубков, так как долги возникли еще при Берлускони

"Милан" готовится обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение от еврокубков на один и определился с аргументами, на которых будет основываться их позиция.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, юристы клуба заявят о том, что несправедливо наказывать "Милан" за те долги, которые возникли, когда владельцем экс-чемпионов Италии был еще Сильвио Берлускони.

Также в "Милане" утверждают, что изменение бизнес-плана не было вызвано финансовыми проблемами владельца клуба Ли Йонхона. Ранее сообщалось, что у него есть проблемы с обеспечением финансирования "Милана". Также в СМИ была информация об инвесторах, желающих приобрести клуб.

Согласно решению УЕФА, команда отстранена от еврокубков на следующий сезон. "Милан" должен был сыграть в квалификации Лиги Европы.