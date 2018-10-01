СМИ: Мхитарян не полетит на матч с "Карабахом" из соображений безопасности

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участия в матче 2-го тура Лиги Европы против "Карабаха", сообщает журналист ESPN Маттиас Карен в Твиттере. Хавбек сборной Армении не полетит в Азербайджан из соображений безопасности. Страны не одно десятилетие находятся в конфликтном состоянии, между ними отсутствуют дипломатические отношения.

Отметим, что данная ситуация может помешать Мхитаряну сыграть в финале Лиги Европы, если "Арсенал" доберется до него. Дело в том, что решающий матч пройдет в столице Азербайджана Баку.