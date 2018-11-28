СМИ: Матч "Ворскла" - "Арсенал" может все же состояться в Полтаве, а не в Киеве

"Ворскла" намерена добиться отмены переноса матча Лиги Европы против "Арсенала" из Полтавы в Киеве. Об этом сообщает издание "Полтавщина спорт" со ссылкой на пресс-атташе клуба Артема Лобанова.

По информации пресс-атташе, вопрос места проведения матча все еще обсуждается в УЕФА, и часть работников организации выступает за проведение игры в Полтаве.

Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.