СМИ: Матч "Ворскла" - "Арсенал" может все же состояться в Полтаве, а не в Киеве

"Ворскла" намерена добиться отмены переноса матча Лиги Европы против "Арсенала" из Полтавы в Киеве. Об этом сообщает издание "Полтавщина спорт" со ссылкой на пресс-атташе клуба Артема Лобанова.
По информации пресс-атташе, вопрос места проведения матча все еще обсуждается в УЕФА, и часть работников организации выступает за проведение игры в Полтаве.
Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени.
Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.
Дополнительная информация
https://sport.pl.ua/news/13627/?fbclid=IwAR1G5J7BVNFB9EM1-tgOZztBK3pHL4Kse2RyiKbXEhxW4kY18MiFOYV2aOQ
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