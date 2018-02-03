08:52 | Футбол — Лига Европы

СМИ: Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет при зрителях

Фанаты "Црвены Звезды". Фото Novak Djurovic, REUTERS
Фанаты "Црвены Звезды". Фото Novak Djurovic, REUTERS
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Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет при зрителях, утверждает alo.rs. По информации источника, УЕФА 5 февраля объявит об удовлетворении апелляции сербского клуба на закрытие трибун из-за расистского и дискриминационного поведения фанатов.

Напомним, команда из Белграда была наказана европейской организацией из-за действий фанатов во время выездного матча Лиги Европы против БАТЭ, который состоялся 23 ноября и завершился вничью - 0:0.

Первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве.

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"Црвена Звезда" подала апелляцию на решение о закрытии трибун на матч с ЦСКА

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бу-га-га!

Митюня - плюшевый пророк.)))

09:44

Jean4

Было бы здорово, такой матч не должен проходить при пустых трибунах !

09:12

Митяй Антибомж

Хана конявым. Матч в Москве превратится в пустую формальность.

09:06