СМИ: фанаты "Кельна" купили билеты на сектора "Арсенала" и попытались проникнуть на гостевую трибуну

СМИ стала известна причина задержки начала матча группового турнира Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном". Игра должна была стартовать в 22.05, но была перенесена на час из-за того, что большое количество фанатов не смогло проникнуть вовремя на матч. Ранее BBC сообщил, что примерно 20 тысяч поклонников гостей попытались прорваться на стадион без билетов.

- Насколько нам известно, фанаты "Кельна" купили билеты у фанатов хозяев, - сказал журналист BT Sport Чаудхари. - Они пытались перепрыгнуть через барьеры и проникнуть в гостевой сектор. Сотрудники спецназа вынуждены были проконтролировать ситуацию.

Мы поговорили с семьей, чья дочь должна подавать сегодня мячи, но они не могут сейчас проникнуть на стадион.