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22:36 | Футбол — Лига Европы

СМИ: фанаты "Кельна" купили билеты на сектора "Арсенала" и попытались проникнуть на гостевую трибуну

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СМИ стала известна причина задержки начала матча группового турнира Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном". Игра должна была стартовать в 22.05, но была перенесена на час из-за того, что большое количество фанатов не смогло проникнуть вовремя на матч. Ранее BBC сообщил, что примерно 20 тысяч поклонников гостей попытались прорваться на стадион без билетов

- Насколько нам известно, фанаты "Кельна" купили билеты у фанатов хозяев, - сказал журналист BT Sport Чаудхари. - Они пытались перепрыгнуть через барьеры и проникнуть в гостевой сектор. Сотрудники спецназа вынуждены были проконтролировать ситуацию.

Мы поговорили с семьей, чья дочь должна подавать сегодня мячи, но они не могут сейчас проникнуть на стадион. 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Скажити, а следующий матч Арсеналия (ну или хотя б Кёльна) будет без зрителей?

23:32

unfan

Рука кремля.....

22:56