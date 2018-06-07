СМИ: Британский МИД не обнаружил проявлений расизма на матче ЦСКА - "Арсенал"

Британский МИД не подтверждает наличие фактов проявления расизма на матче 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – "Арсенал" (2:2) в Москве, сообщает RT.

Издание ознакомилось с данными представителя МИД Британии и депутата Харриет Болдуин.

- Команда британского посольства работала с клубами ЦСКА и "Арсенал" при подготовке и во время проведения данного матча, – цитирует RT письменное свидетельство Харриет Болдуин, представленное в парламент. – Сотрудники посольства расположились на стадионе за несколько часов до его начала и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи. Расистских скандирований они не слышали, представители клубов или болельщики им ни о чем подобном не сообщали. Официальные лица обсудили этот вопрос с британской полицией и местными властями. Насколько мы понимаем, хотя о подобных скандированиях и сообщалось в СМИ, УЕФА, как ответственный руководящий орган, не получал каких-либо свидетельств расистского поведения во время матча, но готов рассмотреть любую информацию, которая могла бы помочь при проведении расследования.

Ранее УЕФА оштрафовал ЦСКА на 20 000 евро за поведение болельщиков на этом матче. Им поставили в вину использование пиротехники и бросание предметов на поле. До этого сообщалось о проявлениях расизма во время игры. Фотограф Reuters Григорий Дукор утверждал, что со стороны российских болельщиков имело место изображение обезьян с помощью характерных криков.