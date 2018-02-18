21:16 | Футбол — Лига Европы

СМИ: Боаки пропустит ответный матч с ЦСКА

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Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки не сыграет с ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщает RTV BN, требуется время для того, чтобы восстановиться после травмы. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Напомним, что Боаки пропустил первый матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" (0:0), который прошел 13 февраля в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:36

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