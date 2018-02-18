СМИ: Боаки пропустит ответный матч с ЦСКА

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки не сыграет с ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщает RTV BN, требуется время для того, чтобы восстановиться после травмы. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Напомним, что Боаки пропустил первый матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" (0:0), который прошел 13 февраля в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.