СМИ: "Атлетик" оштрафован на 40 тысяч евро по итогам матча со "Спартаком"

УЕФА оштрафовал "Атлетик" по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca. Перед началом игры в Бильбао произошли столкновения между болельщиками команд. В итоге погиб полицейский.

Так сообщает издание, "Атлетик" обязан заплатить 40 тысяч евро. Также баски будут наказаены закрытием сектора вместимостью в 2000 человек на следующий матч в еврокубках.

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