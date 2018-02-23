СМИ: 400 болельщиков "Спартака" спровоцировали конфликт. Пятеро арестованы

Итальянская газета Repubblica назвала болельщиков "Спартака" зачинщиками беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По данным источника, 400 фанатов красно-белых, которые прибыли в Бильбао без входных билетов на стадион, начали забрасывать бутылками и файерами членов баскской группировки Herri Norte, после чего в конфликт вмешалась полиция.

В результате стычки один полицейский умер от остановки сердца, еще трое ранены. На данный момент задержано пять участников беспорядков, трое из них – россияне.

Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании //

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака". Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем