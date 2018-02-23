СМИ: 400 болельщиков "Спартака" спровоцировали конфликт. Пятеро арестованы

Итальянская газета Repubblica назвала болельщиков "Спартака" зачинщиками беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По данным источника, 400 фанатов красно-белых, которые прибыли в Бильбао без входных билетов на стадион, начали забрасывать бутылками и файерами членов баскской группировки Herri Norte, после чего в конфликт вмешалась полиция.
В результате стычки один полицейский умер от остановки сердца, еще трое ранены. На данный момент задержано пять участников беспорядков, трое из них – россияне.
Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании //
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака". Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
tigana.1982
Европейский дебилизм уже лезет из всех дыр. Сами заранее начали нагнетать ажиотаж, сами напали на приезжих, сами заставляют больных сердцем полисменов лезть в драку, а потом винят всех вокруг... Ну-ну! Европа!
10:24
Алексей Д.
Надо же так нагло врать. Но ведь тупое быдло во всем мире как всегда схвает. Тотальная ложь и все верят. Подняли истерику, напали на спартачей, довели полицейского до смерти, а виноваты русские
09:41
футбол>2018
А хрюшки по другому и не могут!!!
09:20
ki
Класс. Они там, значится, за два дня до матча митинги с флагами устраивали на всю ивановскую, с заочными оскорблениями в адрес приезжих, и потом же приезжие и виноваты...
09:14
Shalom russkiy
Sandy45 - а что кроме зоопарка на всех уровнях есть в России?
05:42
Основной
тупой и неадекватный русский ватный мир...
05:00
Flamenco
Правила содержания свиней в подсобных хозяйствах: ветеринарные методы!
02:54
гаттузо туп
spetrov///Вот будет нам наука.А то они к нам приезжают мы их по экскурсиям возим и пледики раздаем,чтобы они свои нежненькие*опы не отморозили.А они нам в ответ,когда мы туда едем так"спасибо" говорят.Сами баски своими вчерашними маршами все это спровоцировали.Каков привет-таков ответ.И это правильно!
02:38
spetrov
Естественно русские зачинщики. Местные всего лишь устраивали мирные демонстрации до матча. И нападая при этом на спартаковских, видимо, зацеловать их хотели.
02:27
Sandy45
И вот по этому зоопарку о России судят... Печально.
02:23