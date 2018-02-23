02:13 | Футбол — Лига Европы

СМИ: 400 болельщиков "Спартака" спровоцировали конфликт. Пятеро арестованы

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Итальянская газета Repubblica назвала болельщиков "Спартака" зачинщиками беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1). По данным источника, 400 фанатов красно-белых, которые прибыли в Бильбао без входных билетов на стадион, начали забрасывать бутылками и файерами членов баскской группировки Herri Norte, после чего в конфликт вмешалась полиция.

В результате стычки один полицейский умер от остановки сердца, еще трое ранены. На данный момент задержано пять участников беспорядков, трое из них – россияне.

Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании //
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака". Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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tigana.1982

Европейский дебилизм уже лезет из всех дыр. Сами заранее начали нагнетать ажиотаж, сами напали на приезжих, сами заставляют больных сердцем полисменов лезть в драку, а потом винят всех вокруг... Ну-ну! Европа!

10:24

Алексей Д.

Надо же так нагло врать. Но ведь тупое быдло во всем мире как всегда схвает. Тотальная ложь и все верят. Подняли истерику, напали на спартачей, довели полицейского до смерти, а виноваты русские

09:41

футбол>2018

А хрюшки по другому и не могут!!!

09:20

ki

Класс. Они там, значится, за два дня до матча митинги с флагами устраивали на всю ивановскую, с заочными оскорблениями в адрес приезжих, и потом же приезжие и виноваты...

09:14

Shalom russkiy

Sandy45 - а что кроме зоопарка на всех уровнях есть в России?

05:42

Основной

тупой и неадекватный русский ватный мир...

05:00

Flamenco

Правила содержания свиней в подсобных хозяйствах: ветеринарные методы!

02:54

гаттузо туп

spetrov///Вот будет нам наука.А то они к нам приезжают мы их по экскурсиям возим и пледики раздаем,чтобы они свои нежненькие*опы не отморозили.А они нам в ответ,когда мы туда едем так"спасибо" говорят.Сами баски своими вчерашними маршами все это спровоцировали.Каков привет-таков ответ.И это правильно!

02:38

spetrov

Естественно русские зачинщики. Местные всего лишь устраивали мирные демонстрации до матча. И нападая при этом на спартаковских, видимо, зацеловать их хотели.

02:27

Sandy45

И вот по этому зоопарку о России судят... Печально.

02:23

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