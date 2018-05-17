СМИ: 21 болельщик задержан после финала Лиги Европы

Французские полицейские задержали 21 болельщика за различные нарушения после финала Лиги Европы, сообщает Europe 1. 18 из задержанных – болельщики "Марселя". Напомним, в решающем матче турнира "Атлетико" переиграл французские клуб со счетом 3:0.

Большинство болельщиков были задержаны на стадионе или в его окрестностях: семь человек взяты под стражу за пиротехнику, четверо – за насилие на стадионе, четверо – за призывы к беспорядкам. Еще двое болельщиков пытались выбежать на поле, однако были оперативно перехвачены сотрудниками службы безопасности стадиона.

Также трое фанатов арестованы за драку в городе, и еще один – за ношение оружия.