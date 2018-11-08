СМИ: 20 болельщиков "Милана" задержаны полицией Испании

Испанская полиция задержала 20 болельщиков "Милана" в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Бетисом", сообщает Mundo Deportivo. Фанаты были арестованы за хулиганство и порчу общественного имущества.

Болельщики "Милана" нанесли ущерб зданиям и автомобилям. Отмечается, что группа молодых людей зажигали файеры и дымовые шашки. Хулиганов доставили в полицейское отделение Севильи. "Бетис" планирует усилить охрану по периметру стадиона в сегодняшнем матче.

Встреча "Бетиса" и "Милана" пройдет сегодня, 8 ноября, на стадионе "Бенито Вильямарин", начало – в 23.00 (мск).