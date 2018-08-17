Слуцкий раскритиковал арбитра после поражения в Лиге Европы

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Базеля" (0:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы раскритиковал арбитра. По мнению россиянина, судья Джейк Кларк-Солтер несправедливо получил красную карточку в начале встречи.

- Этот результат зависит от ошибки рефери, это большая ошибка, неправильное решение, меня злит это, – цитирует fcupdate.nl Слуцкого. - В Лиге Европы серьезная конкуренция, и у нас был важный матч. Всем было видно, что судья был очень близок, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе.