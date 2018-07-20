Словенский "Домжале" стал соперником "Уфы" во втором раунде квалификации Лиги Европы

Определился соперник "Уфы" по второму раунду квалификации Лиги Европы. Российский клуб сыграет со словенским "Домжале".

В первом раунде представитель Словении прошел "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. Ответный матч на своем поле "Домжале" свел вничью - 1:1. Первая игра завершилась со счетом 2:2, и победитель определился благодаря большему количеству голов на выезде.

Первый матч состоится на поле "Уфы" 26 июля. Ответная игра пройдет 2 августа в Словении.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Домжале" (Словения) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (1:0)

Голы: Мелняк, 11 (1:0). Матич, 73 (1:1).

Судья: Мунукка (Финляндия).

Первый матч – 2:2

19 июля. Домжале. Стадион "Sportni Park".