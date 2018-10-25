22:12 | Футбол — Лига Европы

"Славия" обыграла "Копенгаген"

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"Славия" с минимальным счетом победила "Копенгаген" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил полузащитник Ян Матоушек.

Лига Европы 

Группа C 

"Копенгаген" (Дания) - "Славия Пр" (Чехия) - 0:1 (0:0)

Гол: Матоушек, 46. 

"Копенгаген": Андерсен, Бенгтссон, Бьелланн, Анкерсен, Папаяннопулос, Грегуш, Ндой, Фальк (Вавро, 84), Фишер (Хольсе, 71), Сотириу, Сков (Кодро, 84).

"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох (Фридрих, 86), Хушбауэр (Дели, 90+1), Змргал, Соучек, Траоре, Матоушек (Тецл, 72).

Предупреждения: Сотириу, 2. Ндой, 23. Боржил, 39. Цоуфал, 55. Траоре, 64. 

Судья: Банти (Италия).

25 октября. Копенгаген. Стадион "Паркен".

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