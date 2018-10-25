"Славия" обыграла "Копенгаген"

"Славия" с минимальным счетом победила "Копенгаген" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил полузащитник Ян Матоушек.
Лига Европы
Группа C
"Копенгаген" (Дания) - "Славия Пр" (Чехия) - 0:1 (0:0)
Гол: Матоушек, 46.
"Копенгаген": Андерсен, Бенгтссон, Бьелланн, Анкерсен, Папаяннопулос, Грегуш, Ндой, Фальк (Вавро, 84), Фишер (Хольсе, 71), Сотириу, Сков (Кодро, 84).
"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох (Фридрих, 86), Хушбауэр (Дели, 90+1), Змргал, Соучек, Траоре, Матоушек (Тецл, 72).
Предупреждения: Сотириу, 2. Ндой, 23. Боржил, 39. Цоуфал, 55. Траоре, 64.
Судья: Банти (Италия).
25 октября. Копенгаген. Стадион "Паркен".
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