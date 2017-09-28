"Славия" не смогла обыграть "Астану"

"Астана" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. На гол Нгаде-Нгаджюи в составе казахстанской команды ответил нападающий Марин Томасов.
Отметим, в составе "Славии" на поле выходил экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид. Бывший игрок "Зенита" Данни не играл из-за травмы.
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа A
"Астана" (Казахстан) - "Славия" П (Чехия) - 1:1 (1:1)
Голы: Нгаде-Нгаджюи, 18 (0:1). Томасов, 42 (1:1).
"Астана": Ерич, Логвиненко, Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Мужиков (Тагыберген, 87), Маевский, Томасов (Муртазаев, 82), Кабананга, Твумаси.
"Славия": Коварж, Соболь, Югас, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Ротань, Стох, Змргал (Громада, 62), Сикора (ван Бюрен, 87), Нецид (Шкода, 72).
Предупреждения: Мужиков, 27. Югас, 32. Боржил, 39. Соболь, 63. Постников, 85.
Судья: Экберг (Швеция).
28 сентября. Астана. Стадион "Astana Arena".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/