"Славия" и "Зенит" обменялись шутками после матча Лиги Европы

Пражская "Славия" подшутила над нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Россиянин стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
"Это замок Кокоржин рядом с Прагой. После матча мы любим его куда сильнее, чем русского Кокорина", - написала пресс-служба "Славии" в Твиттере.
"Это торт "Прага". Мы любим все из Праги, несмотря ни на что!" - ответила пресс-служба "Зенита".
This is Prague cake. We love everything that comes from Prague no matter what! #ZENSLA #ЗенитСлавия pic.twitter.com/JstEoqtH0r– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
Загрузка...