"Славия" и "Зенит" обменялись шутками после матча Лиги Европы

Пражская "Славия" подшутила над нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Россиянин стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Это замок Кокоржин рядом с Прагой. После матча мы любим его куда сильнее, чем русского Кокорина", - написала пресс-служба "Славии" в Твиттере.

"Это торт "Прага". Мы любим все из Праги, несмотря ни на что!" - ответила пресс-служба "Зенита".