05:49 | Футбол — Лига Европы

"Славия" и "Зенит" обменялись шутками после матча Лиги Европы

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Пражская "Славия" подшутила над нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Россиянин стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Это замок Кокоржин рядом с Прагой. После матча мы любим его куда сильнее, чем русского Кокорина", - написала пресс-служба "Славии" в Твиттере. 

"Это торт "Прага". Мы любим все из Праги, несмотря ни на что!" - ответила пресс-служба "Зенита".

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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