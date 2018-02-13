21:35 | Футбол — Лига Европы

Сколько секторов закроет УЕФА на армейском стадионе? Что грозит ЦСКА за поведение болельщиков

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Использование пиротехники фанатами ЦСКА во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в обязательно будет отражено в рапорте делегата УЕФА. После этого контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА откроет дело в отношении российского клуба. Оно может быть рассмотрено в короткий срок.

Точный вердикт спрогнозировать сложно – полная "кредитная история" красно-синих есть только у КЭДК. Но можно предположить, что ЦСКА ждет крупный штраф и, скорее всего, закрытие одного или нескольких секторов на армейском стадионе. По всей видимости, это коснется уже ближайшего домашнего матча – ответной игры с "Црвеной Звездой" в Москве. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Fenixx

Там короче как было сербские ультрафаны ворвались в сектор Цска и давай устраивать фаер шоу!

22:39

Fenixx

Вообще то сербские болельщики бросали пиротехнику.Цска тут не причём.

22:35

crazysun78

Настоящие Свиньи!

22:16

Бу-га-га!

Лучше уж файеры, чем нацистские тряпки.

22:09

П_о_в_а_р

Фулюганы. Вот спартаковцы себя так не ведут.

22:06

devoted

Какие штрафы? Пожизненный запрет посещений матчей. Каждый год одна и та же история с этими быдло-фанами. Людьми этих существ уже сложно назвать...

22:00

asc0002

А почему домашние трибуны, по идее выездные должны закрывать

21:59

armeec1974

Неужели нельзя поймать одного из этих долбоящеров и по полной штрафануть?Им же по фигу футбол глаза залили и давай бабахать!!!!ДЕБИЛЫ

21:56

Kupservas

Закрыть нахрен весь стадион... Пока дибилов не вытравят...

21:56

King's Bounty RND

Хома Сапиенс на цыску все равно никто не ходит, так что смело можно пол-стадиона закрывать - разницы никто и не заметит даже ___________________ Согласен. Пол мелкого стадика будет.

21:53

Хома Сапиенс

на цыску все равно никто не ходит, так что смело можно пол-стадиона закрывать - разницы никто и не заметит даже

21:52

баламошка

Это пиндосы настоящие. Закоренелые обамята. Хотят сорвать ЧМ в России. Ну, и идиоты, по совместительству, хотят заодно и бабла срубить.

21:49

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