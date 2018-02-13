Сколько секторов закроет УЕФА на армейском стадионе? Что грозит ЦСКА за поведение болельщиков

Использование пиротехники фанатами ЦСКА во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в обязательно будет отражено в рапорте делегата УЕФА. После этого контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА откроет дело в отношении российского клуба. Оно может быть рассмотрено в короткий срок.

Точный вердикт спрогнозировать сложно – полная "кредитная история" красно-синих есть только у КЭДК. Но можно предположить, что ЦСКА ждет крупный штраф и, скорее всего, закрытие одного или нескольких секторов на армейском стадионе. По всей видимости, это коснется уже ближайшего домашнего матча – ответной игры с "Црвеной Звездой" в Москве. (Александр БОБРОВ)