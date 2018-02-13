Сколько секторов закроет УЕФА на армейском стадионе? Что грозит ЦСКА за поведение болельщиков

Использование пиротехники фанатами ЦСКА во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в обязательно будет отражено в рапорте делегата УЕФА. После этого контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА откроет дело в отношении российского клуба. Оно может быть рассмотрено в короткий срок.
Точный вердикт спрогнозировать сложно – полная "кредитная история" красно-синих есть только у КЭДК. Но можно предположить, что ЦСКА ждет крупный штраф и, скорее всего, закрытие одного или нескольких секторов на армейском стадионе. По всей видимости, это коснется уже ближайшего домашнего матча – ответной игры с "Црвеной Звездой" в Москве. (Александр БОБРОВ)
Сектор ЦСКА в начале второго тайма. У "Црвены" пока без файеров #ЦрвенаЗвездаЦСКА pic.twitter.com/ry70hjAA7j– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 13 февраля 2018 г.
Fenixx
Там короче как было сербские ультрафаны ворвались в сектор Цска и давай устраивать фаер шоу!
22:39
Fenixx
Вообще то сербские болельщики бросали пиротехнику.Цска тут не причём.
22:35
crazysun78
Настоящие Свиньи!
22:16
Бу-га-га!
Лучше уж файеры, чем нацистские тряпки.
22:09
П_о_в_а_р
Фулюганы. Вот спартаковцы себя так не ведут.
22:06
devoted
Какие штрафы? Пожизненный запрет посещений матчей. Каждый год одна и та же история с этими быдло-фанами. Людьми этих существ уже сложно назвать...
22:00
asc0002
А почему домашние трибуны, по идее выездные должны закрывать
21:59
armeec1974
Неужели нельзя поймать одного из этих долбоящеров и по полной штрафануть?Им же по фигу футбол глаза залили и давай бабахать!!!!ДЕБИЛЫ
21:56
Kupservas
Закрыть нахрен весь стадион... Пока дибилов не вытравят...
21:56
King's Bounty RND
Хома Сапиенс на цыску все равно никто не ходит, так что смело можно пол-стадиона закрывать - разницы никто и не заметит даже ___________________ Согласен. Пол мелкого стадика будет.
21:53
Хома Сапиенс
на цыску все равно никто не ходит, так что смело можно пол-стадиона закрывать - разницы никто и не заметит даже
21:52
баламошка
Это пиндосы настоящие. Закоренелые обамята. Хотят сорвать ЧМ в России. Ну, и идиоты, по совместительству, хотят заодно и бабла срубить.
21:49