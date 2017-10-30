"Скендербеу" сыграет с киевским "Динамо" без зрителей за файеры и расистское поведение фанатов

"Скендербеу" проведет ближайший домашний матч еврокубков при пустых трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА. Клуб был наказан за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги Европы против "Партизана" (0:0). Фанаты признаны виновными в скандировании оскорбительных и расистских кричалок, а также использовании пиротехники. Помимо игры при пустых трибунах "Скендербеу" заплатит штраф 60 тысяч евро.

Ближайший домашний поединок в Лиге Европы "Скендербеу" проведет 23 ноября против киевского "Динамо".