Синицын и Вандерсон сыграют с "Сельтой" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". Отметим, что полузащитник Павел Мамаев остался в запасе "быков". Место в воротах краснодарцев займет Андрей Синицын.
Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Напомним, что поединок в Виго завершился победой испанцев со счетом 2:1.
"Краснодар": Синицын – Мартынович, Налду, Гранквист, Рамирес – Газинский, Каборе, Перейра - Подберезкин, Вандерсон, Классон.
Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаузинью.
Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"
Стартовый состав "горожан"! #ВпередБыки #КраснодарСельта #KrasnodarCelta #ЛигаЕвропы #UEL pic.twitter.com/6ryAuOYxOc– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 марта 2017 г.