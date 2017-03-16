19:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Синицын и Вандерсон сыграют с "Сельтой" с первых минут

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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". Отметим, что полузащитник Павел Мамаев остался в запасе "быков". Место в воротах краснодарцев займет Андрей Синицын.

Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Напомним, что поединок в Виго завершился победой испанцев со счетом 2:1.

"Краснодар": Синицын – Мартынович, Налду, Гранквист, Рамирес – Газинский, Каборе, Перейра - Подберезкин, Вандерсон, Классон.

Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаузинью.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"

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