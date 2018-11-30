Симоне Индзаги: "Лацио" проиграл заслуженно, мы наделали ошибок"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал, почему его команда уступила в пятом матче группового этапа Лиги Европы кипрскому "Аполлону" со счетом 0:2.

"Всегда неприятно проигрывать, особенно на международном уровне. Мы наделали ошибок и заслуженно проиграли. Я выпустил игроков, которые до этого мало играли, и увидел, что они относятся к делу со всей ответственностью. В частности, мне понравилось, как дебютировал Николо Армини. Это многообещающий футболист. Вообще, этот результат уже ни на что не влияет. Конечно, первая строчка в группе дает тебе более легкий жребий в плей-офф, но мы должны выкинуть из головы эти мысли о февраля", - приводит слова Индзаги Sky Sports Italia.

После пяти туров "Лацио" занимает второе место в группе Н с девятью очками. Положение римлян уже не изменится: от идущего первым "Айнтрахта" они отстают на 6 очков, а от третьей строчки, на которой расположился "Марсель", их отделяют 4 балла. В последнем туре "лациале" примут "Айнтрахт" у себя дома.