Симоне Индзаги: "Голы в ворота "Лацио" были неожиданными и нелогичными"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги остался доволен игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" (2:2). По его словам, римлянам не очень повезло в этой встрече.

– "Динамо" очень сильная команда, и в ответном матче нам нужно будет собраться и сыграть очень сильно, – цитирует dynamo.kiev.ua Индзаги. – Я доволен игрой в целом, но два гола в наши ворота были неожиданными и нелогичными. Только в конце игры мы стали лучше защищаться, но в целом, повторюсь, команда сыграла хорошо. Также могу сказать, что нам не очень повезло. Мы меньше пропустили от "Ювентуса" и "Сассуоло", чем от "Динамо". Но – нужно еще больше работать. Я уверен, что "Лацио" сильнее, но нам нужно будет это доказать в Киеве.