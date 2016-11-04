Симон Кьер: "Ибрагимович слишком высокомерный"

Защитник "Фенербахче" Симон Кьер после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что нападающий Златан Ибрагимович слишком вызывающе ведет себя на поле. Между игроками в этом поединке произошла стычка, когда швед схватил соперника за горло. По словам датчанина, он не обращает внимания на подобные поступки со стороны соперников.

- Я на самом деле не слышал, что он сказал мне, - приводит The Guardian слова Кьера. - Но знаю, что Златан был недоволен. Он слишком выпячивает грудь, слишком высокомерный. Но это его способ. У меня была задача сыграть с ним плотнее, чтобы не дать ему развернуться. Ибрагимович действительно очень хороший футболист. Наш инцидент - это лишь часть футбола, не придавайте этому значения. Я играю против Златана на первый раз и знаю его реакцию. Не вижу в этом проблемы.