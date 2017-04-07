Штутгарт подал заявку на проведение финала Лиги Европы в 2019 году

Штутгарт поборется за право принять финал Лиги Европы в 2019 году, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB). Также за право принять финал намеревался побороться другой немецкий город Франкфурт, но специальная комиссия выбрала Штутгарт. Финал в 2019 году пройдет 29 мая, а место проведения определится в сентябре этого года.

- У нас были заявки от стадионов в Штутгарте и в Франкфурте - двух отличных мест, - отметил президент DFB Рейнхард Гриндел. - Уверен, что мы представим вместе убедительную заявку, и хотелось бы надеяться, что футбольные фанаты в Германии смогут пережить грандиозный финал в мире клубного футбола в 2019 году.