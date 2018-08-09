"Штурм" уступил кипрскому АЕК, софийский ЦСКА - "Копенгагену"

Завершились еще четыре матча третьего отборочного раунда Лиги Европы. "Штурм" проиграл кипрскому клубу АЕК (0:2), а ЦСКА (София) уступил со счетом 1:2 "Копенгагену".
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первые матчи
"Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия) - 0:1 (0:0)
Гол: Давид, 85.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
9 августа. Белосток. Стадион "Miejski".
"Штурм" (Австрия) - АЕК (Кипр) - 0:2 (0:0)
Голы: Труйольс, 46 (0:1). Тричковски, 74 (0:2).
Предупреждение: Хирлендер, 90+4.
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
9 августа. Грац. Стадион "Merkur Arena".
"Норшелланн" (Дания) - "Партизан" (Сербия) - 1:2 (0:1)
Голы: Рикарду Гомеш, 10 (0:1). Закарич, 64 (0:2). Расмуссен, 71 (1:2).
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
9 августа. Фарум. Стадион "Farum Park"
ЦСКА (Болгария) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2 (1:0)
Голы: Мауридес, 15 (1:0). Вавро, 64 (1:1). Кодро, 74 (1:2).
Удаление: Чорбаджийски (ЦСКА), 41.
Судья: Фертентен (Бельгия).
9 августа. София. Стадион "Vasil Levski National Stadium".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/