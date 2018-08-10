"Штурм" извинился за хулигана, который стеклянным бокалом едва не убил арбитра

"Штурм" на официальном сайте принес извинения за действия собственного фаната, который стеклянным бокалом разбил голову линейному арбитру Фредрику Кливеру в матче первого тура третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕК (0:2). Встреча прошла накануне в Граце.

- Подобное поведение фаната ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит имиджу футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами. Нарушитель был пойман, мы рассмотрим возможное наказание. "Штурм" желает арбитру всего лучшего и скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении клуба.

Неприятный инцидент в матче "Штурм" - АЕК произошел на 78-й минуте при счете 0:2, когда хулиган с трибун стадиона кинул стеклянный бокал в Кливера. Игра возобновилась только спустя 40 минут. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.

Ранее сообщалось, что полиция задержала хулигана.

Fredrik Klyver, uno de los árbitros asistentes en el partido de ida de la tercera ronda de la Europa League que enfrentaba al Sturm Graz con el AEK Larnaca, recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella lanzada por un hombre desde las gradas. El juego no se suspendió pic.twitter.com/XH7GUpZkP3 – FutbolData ⚽ (@data_futbol) 9 августа 2018 г.

Матч "Штурм" – АЕК был прерван из-за беспорядков //

Обзор Лиги Европы: разбитая голова арбитра и поражение Аршавина