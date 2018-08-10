09:57 | Футбол — Лига Европы

"Штурм" извинился за хулигана, который стеклянным бокалом едва не убил арбитра


"Штурм" на официальном сайте принес извинения за действия собственного фаната, который стеклянным бокалом разбил голову линейному арбитру Фредрику Кливеру в матче первого тура третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕК (0:2). Встреча прошла накануне в Граце.

- Подобное поведение фаната ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит имиджу футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами. Нарушитель был пойман, мы рассмотрим возможное наказание. "Штурм" желает арбитру всего лучшего и скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении клуба.

Неприятный инцидент в матче "Штурм" - АЕК произошел на 78-й минуте при счете 0:2, когда хулиган с трибун стадиона кинул стеклянный бокал в Кливера. Игра возобновилась только спустя 40 минут. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.

Ранее сообщалось, что полиция задержала хулигана.

 

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