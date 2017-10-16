Штилер назначен главным арбитром матча "Зенит" - "Русенборг"

Немецкая бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Русенборгом", сообщает пресс-служба УЕФА. Главным судьей назначен Тобиас Штилер, его помощниками будут Майк Пикель и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты – Беньямин Бранд и Харм Осмерс, резервный арбитр – Кристиан Гиттельманн.

Матч "Зенит" - "Русенборг" пройдет в четверг, 19 октября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.