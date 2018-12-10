Шотландец Даллас рассудит "Славию" и "Зенит"

Главным арбитром матча Лиги Европы "Славия" - "Зенит" назначен представитель Шотландии Эндрю Даллас, сообщает официальный сайт УЕФА.
Вся бригада арбитров состоит из шотландцев. Ассистенты арбитра: Фрэнсис Коннор и Дуглас Поттер, дополнительные ассистенты арбитра: Грей Эйткен и Юэн Андерсон, Четвертый арбитр: Стюарт Стивенсон.
Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000990/match=2025274/match-info/index.html?iv=true
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