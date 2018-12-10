14:10 | Футбол — Лига Европы

Шотландец Даллас рассудит "Славию" и "Зенит"

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Главным арбитром матча Лиги Европы "Славия" - "Зенит" назначен представитель Шотландии Эндрю Даллас, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вся бригада арбитров состоит из шотландцев. Ассистенты арбитра: Фрэнсис Коннор и Дуглас Поттер, дополнительные ассистенты арбитра: Грей Эйткен и Юэн Андерсон, Четвертый арбитр: Стюарт Стивенсон.

Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 по московскому времени.

Все о Лиге Европы - здесь.

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000990/match=2025274/match-info/index.html?iv=true

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