Шота Арвеладзе: "Зенит" – великолепная команда с очень сильным тренером"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что его команде нужно сыграть в свое удовольствие. Также Арвеладзе отметил, что "Маккаби" знаком с командами сопоставимого с "Зенитом" уровня.

– С нашей точки зрения, речь идет о матче уровня Лиги чемпионов и о сопернике уровня Лиги чемпионов, – подчеркнул Арвеладзе. – "Зенит" – великолепная команда с очень сильным и опытным тренером. Соответственно, мы должны ожидать игру должного уровня и к ней готовиться. Тем не менее, "Маккаби" выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, и соперники подобного уровня команде знакомы. Быть может, мы должны просто сыграть в удовольствие и показать самый позитивный футбол, на который мы способны. (Эли ШВИДЛЕР)