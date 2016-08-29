Шота Арвеладзе: "Зенит" - команда уровня Лиги чемпионов"

Главный тренер "Маккаби" из Тель-Авива Шота Арвеладзе посетовал на усталость после матча 2-го тура чемпионата Израиля с "Ашдодом" (2:1). Также грузинский специалист выразил уверенность в том, что его команда выйдет из группы с "Зенитом" в Лиге Европы.

- Во втором тайме футболисты буквально валились с ног, - сказал Арвеладзе. - Это всегда так, когда возвращаешься после еврокубков, да еще 120 минут на поле. Футболистам необходим отдых. Само собой, что "Зенит" является командой уровня Лиги чемпионов. АЗ – очень крепко сбитый клуб, да и с ирландцами придется непросто. Тем не менее, я верю, что "Маккаби" сможет выйти из группы. (Эли ШВИДЛЕР)