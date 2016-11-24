Шота Арвеладзе: "У нас еще есть шанс выйти из группы"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что нужно создавать больше голевых моментов. По словам наставника, еще есть шансы на выход из группы, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Как вы оцениваете шансы вашей команды на выход в плей-офф?

- Шанс еще есть. Нам нужно выиграть следующий матч.

- Луческу сказал, что ваша команда очень хорошо начала игру. Почему так и не удалось забить?

- Мы не забили, хотя были возможности. Один гол провели из офсайда. Нужно было создавать больше моментов.