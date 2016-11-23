Шота Арвеладзе: "Слабые стороны "Зенита"? Скажу после матча"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что знает о слабых сторонах соперника. Также Арвеладзе выразил мнение, что Санкт-Петербург – одно из красивейших мест на земле, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Какие слабые стороны у "Зенита"?

– Буду рад ответить на этот вопрос после игры. Естественно, у каждой команды есть свои слабые стороны, и "Зенит" – не исключение. Мы знаем, в чем они заключаются, но о них я вам скажу на послематчевой пресс-конференции.

– В начале сентября вы радовались удачной жеребьевке, потому что с 1980-х не посещали Санкт-Петербург. Удалось ли посмотреть его?

– Я был в Ленинграде, жил в гостинице "Прибалтийская", это была одна из лучших гостиниц того времени, но она невероятно изменилась. К сожалению, у нас немного времени, но, может быть, получится сходить в Эрмитаж. Я считаю, что Санкт-Петербург– одно из красивейших мест на земле, и в этом мы убедились, когда смотрели на город из окна автобуса.