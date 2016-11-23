Шота Арвеладзе: "С "Зенитом" будет очень сложно, но "Маккаби" готов"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что матч для его команды будет тяжелым. По словам Арвеладзе, привыкнуть к погодным условиям будет непросто.

– В каком состоянии находится ваша команда, как вас встретили в Петербурге и как вы оцениваете соперника?

– Приняли, за исключением погоды, отлично. Посмотрели четыре матча "Зенита", завтра нам будет очень сложно, однако мы готовы.

– Как скажутся температурные условия на игре вашей команды?

– Мы не можем на это повлиять, но играем в такую погоду не первый раз. Могу сказать, что в холод играть проще, чем в жару, но привыкнуть к подобной температуре сложно. (Артем РЯБОВОЛ)