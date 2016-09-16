00:05 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Шота Арвеладзе: "После матча с "Зенитом" не смогу уснуть даже после снотворного"

0
0
0
1

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе после поражения от "Зенита" (3:4) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что после этого поединка вряд ли сможет заснуть. До 75-й минут хозяева вели в счете 3:0.

– Откровенно говоря, не думаю, что после такого матча удастся заснуть даже после пяти таблеток снотворного, – сказал Арвеладзе. (Эли ШВИДЛЕР)

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

aloveku

выкинь таблетки, это зло, лучше бокальчик киндзмараули хряпни, а еще лучше полста водочки, лавашом занюхать, сальцом закусить, махнуть рукой "ааа, дальше будем злее" и заснёшь спокойно.

01:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ