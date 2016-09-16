Шота Арвеладзе: "После матча с "Зенитом" не смогу уснуть даже после снотворного"

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе после поражения от "Зенита" (3:4) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что после этого поединка вряд ли сможет заснуть. До 75-й минут хозяева вели в счете 3:0.

– Откровенно говоря, не думаю, что после такого матча удастся заснуть даже после пяти таблеток снотворного, – сказал Арвеладзе. (Эли ШВИДЛЕР)