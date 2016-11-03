Шота Арвеладзе: "Маккаби" будет бороться за очки в матче с "Зенитом"

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Шота Арвеладзе после ничьей в матче с АЗ (0:0) посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты. Наставник отметил, что израильский клуб обязан набирать очки в следующей встрече с "Зенитом".

– Разочарован тем, что из шести или восьми голевых возможностей "Маккаби" не смогли забить ни разу, – начал Арвеладзе.

– Сможет ли команда оправиться от шока в первом матче с "Зенитом" и набрать очки в Санкт-Петербурге?

– Следует учесть тот факт, что мы отправляем 12 человек в сборные. Потом требуется время, чтобы вновь наладить связи. Та игра была уже давно. В матче с "Зенитом" будем бороться за очки. (Эли ШВИДЛЕР)