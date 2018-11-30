"Сходите на площадь трех вокзалов". Горлукович - о вине фаната в поражении "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2). По его словам, выбежавший на поле болельщик не повлиял на результат.

– Некоторые объясняют поражение тем, что болельщик выбежал на поле, чтобы оскорбить Глушакова. И это спутало хозяевам все карты...

– Если хотите получить ответ на этот вопрос, сходите на площадь трех вокзалов. Там мужики разные ходят, они охотно на эту тему порассуждают... Я привык чисто о футболе говорить, а не о каких-то вещах, оправданиях. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Горлуковича - здесь