15:49 | Футбол — Лига Европы

"Сходите на площадь трех вокзалов". Горлукович - о вине фаната в поражении "Спартака"

Обсудить
0

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2). По его словам, выбежавший на поле болельщик не повлиял на результат. 

– Некоторые объясняют поражение тем, что болельщик выбежал на поле, чтобы оскорбить Глушакова. И это спутало хозяевам все карты...

– Если хотите получить ответ на этот вопрос, сходите на площадь трех вокзалов. Там мужики разные ходят, они охотно на эту тему порассуждают... Я привык чисто о футболе говорить, а не о каких-то вещах, оправданиях. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Горлуковича - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...