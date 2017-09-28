Шикарный гол Кокорина. До цели Манчини - 20 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил третий мяч команды в игре группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" – 3:1. Форвард оформил дубль на 60-й минуте встречи после подачи с правого фланга от защитника Бранислава Ивановича.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 89-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось забить 20 мячей. На счету Дзюбы только один гол.

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"