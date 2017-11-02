"Шериф" сравнял счет в матче с "Локомотивом"

Нападающий "Шерифа" Зиги Бадибанга сравнял счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (1:1). Фовард молдавской команды, получив мяч в штрафной, пробил в ближний угол, в то время как Никита Медведев дернулся к центру ворот.

Отметим, что для Бадибанги этот мяч стал вторым в противостоянии с железнодорожниками - на его счету также мяч в во встрече, которая состоялась в Тирасполе 19 октября.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"