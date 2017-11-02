"Шериф" сравнял счет в матче с "Локомотивом"

Нападающий "Шерифа" Зиги Бадибанга сравнял счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (1:1). Фовард молдавской команды, получив мяч в штрафной, пробил в ближний угол, в то время как Никита Медведев дернулся к центру ворот.
Отметим, что для Бадибанги этот мяч стал вторым в противостоянии с железнодорожниками - на его счету также мяч в во встрече, которая состоялась в Тирасполе 19 октября.
Бадибанга сравнивает счет. #ЛокоШериф - 1:1 pic.twitter.com/sFJNmgKgzz– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 ноября 2017 г.
shpasic
бади-мувин, бади-мувин, бади-банга!
21:47