21:45 | Футбол — Лига Европы

"Шериф" сравнял счет в матче с "Локомотивом"

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Нападающий "Шерифа" Зиги Бадибанга сравнял счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (1:1). Фовард молдавской команды, получив мяч в штрафной, пробил в ближний угол, в то время как Никита Медведев дернулся к центру ворот.

Отметим, что для Бадибанги этот мяч стал вторым в противостоянии с железнодорожниками - на его счету также мяч в во встрече, которая состоялась в Тирасполе 19 октября.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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shpasic

бади-мувин, бади-мувин, бади-банга!

21:47