"Шериф" обыграл "Злин" и обогнал "Локомотив"

"Шериф" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Злин" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жайру да Силва.

"Шериф" вышел на первое место в группе F, обогнав на одно очко "Локомотив". "Копенгаген" занимает третье место. "Злин" замыкает таблицу.

Лига Европы

Группа F

"Шериф" (Молдавия) - "Злин" (Чехия) - 1:0 (1:0)

Гол: Жайру да Силва, 11 (1:0).

"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (де Ноэйер, 70), Антон, Кендыш, Бадибанга (Дамашкан, 90+2), Жайру да Силва (Балима, 84).

"Злин": Зламал, Бартошак (Бартоломеу, 80), Гаич, Бачо, Матейов, Йирачек, Гнаничек (Траоре, 85), Джафич, Механович, Экпай (Хольцер, 53), Железник.

Предупреждение: Бачо, 19.

Судья: Нильсен (Норвегия).

23 ноября. Тирасполь. Стадион Sheriff.