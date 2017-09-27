Шатов тренируется в общей группе "Зенита" перед матчем с "Реал Сосьедад"

"Зенит" проводит тренировку в Удельном парке перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". В занятии принимают участие все футболисты санкт-петербургской команды, в том числе и полузащитник Олег Шатов, пропустивший несколько последних игр. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Встреча "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится завтра, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.