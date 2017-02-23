20:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Шатов не сыграет с "Андерлехтом" из-за травмы

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Как стало известно "СЭ", полузащитник "Зенита" Олег Шатов не попал в заявку команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" из-за травмы приводящей мышцы бедра. Вчера хавбек прошел медицинское обследование. Сроки восстановления станут известны позже. Не исключено, что на его позиции сыграет вице-капитан клуба Данни, чей выход в стартовом составе накануне анонсировал главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Glafira49

Прекрасная новость

20:42

foreverCSKAforever

Так он и первый матч пропустил.

20:28

igorvasilevich

Хорошая новость он и кокорин самые худшие игроки

20:26

serzheo

Ага, из-за трех травм. Надо было бабки ставить на замену Шатов - Данни.... И прохождение Кокорина дальше....

20:20

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