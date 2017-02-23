Шатов не сыграет с "Андерлехтом" из-за травмы

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Зенита" Олег Шатов не попал в заявку команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" из-за травмы приводящей мышцы бедра. Вчера хавбек прошел медицинское обследование. Сроки восстановления станут известны позже. Не исключено, что на его позиции сыграет вице-капитан клуба Данни, чей выход в стартовом составе накануне анонсировал главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Glafira49
Прекрасная новость
20:42
foreverCSKAforever
Так он и первый матч пропустил.
20:28
igorvasilevich
Хорошая новость он и кокорин самые худшие игроки
20:26
serzheo
Ага, из-за трех травм. Надо было бабки ставить на замену Шатов - Данни.... И прохождение Кокорина дальше....
20:20