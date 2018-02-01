Шатов и Анюков - в заявке "Зенита" на Лигу Европы

"Зенит" сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" вошли 25 футболистов, в их числе оказались вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов, которые сегодня были внесены в заявочный список "Зенита-2".
Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;
Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев;
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-01-zenit-podal-zayavku-dlya-uchastiya-v-pley-off-ligi-evropy-uefa.htm
- Кристиан Нобоа
- Александр Кокорин
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Александр Анюков
- Михаил Кержаков
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Доменико Кришито
- Дмитрий Полоз
- Денис Терентьев
- Олег Шатов
- Антон Заболотный
- Александр Ерохин (футбол)
- Егор Бабурин
- Юрий Лодыгин
- Далер Кузяев
- Миха Мевля
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
- Дмитрий Богаев
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони