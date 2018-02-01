21:07 | Футбол — Лига Европы

Шатов и Анюков - в заявке "Зенита" на Лигу Европы


"Зенит" сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" вошли 25 футболистов, в их числе оказались вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов, которые сегодня были внесены в заявочный список "Зенита-2".

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов;

Полузащитники: Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр ЕрохинДмитрий Богаев;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-01-zenit-podal-zayavku-dlya-uchastiya-v-pley-off-ligi-evropy-uefa.htm

Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий