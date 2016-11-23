18:19 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Шатов больше не сыграет в этом году

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что участие Олега Шатова в матче группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" исключено. По словам специалиста, в ближайшее время полузащитник отправится за границу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Завтра Шатов уедет в Хельсинки, где будет чистить голеностоп, – сказал Луческу. Устранять проблему, которая у него есть. До конца года он больше не сыграет.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SIZ170

доломали Шатова...жаль

19:12

EnsiferumSP

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19:06

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