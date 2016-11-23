Шатов больше не сыграет в этом году

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что участие Олега Шатова в матче группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" исключено. По словам специалиста, в ближайшее время полузащитник отправится за границу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Завтра Шатов уедет в Хельсинки, где будет чистить голеностоп, – сказал Луческу. Устранять проблему, которая у него есть. До конца года он больше не сыграет.